В Красноярске мужчина пытался спуститься из квартиры по простыням и попал в больницу

Mash: в Красноярске мужчина упал, пытаясь спуститься из окна по простыням

В Красноярске мужчине понадобилась помощь медиков после неудачного спуска на простынях из окна. Об этом сообщает Kras Mash.

Инцидент произошел на улице Маерчака. Как рассказали очевидцы, бригадир закрыл рабочих в съемной квартире на четвертом этаже, однако они хотели попасть на улицу, поэтому решили спуститься из окна по простыням.

В результате один рабочий сорвался и рухнул на козырек подъезда. На кадрах с места инцидента заметно, что мужчина смог самостоятельно подняться.

«Летун выжил и с грустной миной дожидался врачей, сидя на козырьке», – сообщается в публикации.

Сейчас в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

До этого в Калининграде мужчина во время приступа эпилепсии выпал из окна. Пострадавший находился на балконе своей квартиры, которая находится на последнем этаже дома. Россиянин выжил, его госпитализировали с сотрясением мозга и другими травмами.

Ранее пациент пытался засудить наркодиспансер за выпадение из окна, но сам остался ему должен.