Зоопсихолог рассказала, как питомцы предсказывают погоду

Зоопсихолог Куликова: питомцы могут предсказывать погоду
Moomusician/Shutterstock/FOTODOM

Определенное поведение домашних животных может указывать на изменения в погоде. Об этом kp.ru рассказала зоопсихолог Татьяна Куликова.

«Начнем с того, что все кошачье приданое — вибриссы, кожа и шерсть. Вибриссы, действительно, очень чувствительны к перепадам температуры. А кожа кошки чувствительна к влажности воздуха», — отметила специалист.

По ее словам, перед похолоданием кошки могут искать теплые места и ложиться рядом с батареей, под одеялом или на теплом полу. С приходом потепления их поведение становится вальяжным — они медленно ходят, потягиваются и спят на полу, раскинув лапы. Перед дождем или снегопадом питомцы часто вылизываются, пьют воду и ищут укромные места.

Куликова добавила, что кошки и другие животные иногда могут предупреждать о серьезных катаклизмах.

Руководитель ветеринарной клиники доктора Логинова Николай Логинов до этого говорил, что домашние кошки могут распознавать недомогания человека и снижать болевые ощущения. По его словам, у эти питомцы реагируют на проблемные зоны организма.

Ранее в России призвали поспешить с переписью «собачьего-кошачьего населения».

