Врач рассказала, о каких проблемах сигнализирует горечь во рту

Врач Денисенко: горечь во рту может говорить о проблемах с печенью
true
true
true
close
Shutterstock

Появление неприятной горечи во рту по утрам может сигнализировать о серьезных проблемах с организмом. Об этом kp.ru рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.

«Когда желчь застаивается (например, нарушается перистальтика желчного пузыря), то ее избыток попадет в желудок, а потом и в пищевод. Иногда с утра мы ощущаем горький привкус именно по этой причине», — отметила специалист.

В этом случае врач посоветовала исключить из рациона питания жирную, жареную, маринованную и острую еду. По ее словам, при редком появлении симптома волноваться не стоит, однако, при повторении лучше обратиться к гастроэнтерологу.

Денисенко отметила, что горечь может появляться и из-за проблем с печенью. Чтобы это подтвердить, нужно обратиться к терапевту и сдать необходимые анализы. Еще одна причина — переедание, особенно вечером, из-за него еда застаивается в кишечнике и вызывает неприятные ощущения.

Ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев до этого рассказал «Газете.Ru», что чувство горечи во рту, вздутие, дискомфорт и боли различной интенсивности и характера в различных отделах живота, тошнота, изжога, расстройства стула (запоры и поносы) могут указывать на лямблиоз. Это заболевание, вызываемое простейшими лямблиями, которые паразитируют в тонкой кишке человека и некоторых животных.

Ранее россиянам рассказали о главном сигнале начинающихся проблем с печенью.

