Врач рассказал, в каком случае чувство горечи во рту указывает на заражение лямблиями

Чувство горечи во рту, вздутие, дискомфорт и боли различной интенсивности и характера в различных отделах живота, тошнота, изжога, расстройства стула (запоры и поносы) могут указывать на лямблиоз. Это заболевание, вызываемое простейшими лямблиями, которые паразитируют в тонкой кишке человека и некоторых животных, рассказал «Газете.Ru» ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

«Также у пациента могут наблюдаться повышенная утомляемость, нарушение аппетита, снижение массы тела, бледность кожных покровов, раздражительность, нарушение ритма сна. При гибели лямблий продукты их распада всасываются из кишечника, вызывая различные формы аллергических реакций: кожный зуд, крапивницу, атопический дерматит и др. В ряде случаев лямблиоз протекает бессимптомно (особенно у взрослых). В таком случае заболевание нередко выявляется случайно, после проведения лабораторных исследований», — объяснил врач.

Лямблии — это одноклеточные простейшие микроорганизмы, которые активно передвигаются благодаря наличию жгутиков. В передней части лямблий располагается присасывательный диск, служащий для прикрепления паразита к поверхности кишечника. Заболевание человека — лямблиоз — вызывает только один тип — кишечная лямблия (Giardia duodenalis, Giardia lamblia, Giardia intestinalis).

«Лямблиоз распространен повсеместно, преимущественно в странах с влажным теплым климатом, неблагополучной гигиенической обстановкой и низким уровнем санитарной культуры. В России ежегодно регистрируются около 150 тысяч случаев заболевания, большинство заболевших — дети до 14 лет. Нередко регистрируются завозные случаи лямблиоза у людей, отдыхавших в экзотических странах с низким качеством питьевой воды. Механизм передачи — фекально-оральный», — отметил врач.

Лечение лямблиоза проводится противопаразитарными препаратами. Установить диагноз и назначить лечение может только врач после проведения лабораторной диагностики. Основой профилактикой лямблиоза является соблюдение санитарно-гигиенических норм.

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