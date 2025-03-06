проект

>

Врач рассказал, в каком случае чувство горечи во рту указывает на заражение лямблиями

Врач Лебедев: чувство горечи во рту может указывать на заражение лямблиями

close
Shutterstock

Чувство горечи во рту, вздутие, дискомфорт и боли различной интенсивности и характера в различных отделах живота, тошнота, изжога, расстройства стула (запоры и поносы) могут указывать на лямблиоз. Это заболевание, вызываемое простейшими лямблиями, которые паразитируют в тонкой кишке человека и некоторых животных, рассказал «Газете.Ru» ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

«Также у пациента могут наблюдаться повышенная утомляемость, нарушение аппетита, снижение массы тела, бледность кожных покровов, раздражительность, нарушение ритма сна. При гибели лямблий продукты их распада всасываются из кишечника, вызывая различные формы аллергических реакций: кожный зуд, крапивницу, атопический дерматит и др. В ряде случаев лямблиоз протекает бессимптомно (особенно у взрослых). В таком случае заболевание нередко выявляется случайно, после проведения лабораторных исследований», — объяснил врач.

Лямблии — это одноклеточные простейшие микроорганизмы, которые активно передвигаются благодаря наличию жгутиков. В передней части лямблий располагается присасывательный диск, служащий для прикрепления паразита к поверхности кишечника. Заболевание человека — лямблиоз — вызывает только один тип — кишечная лямблия (Giardia duodenalis, Giardia lamblia, Giardia intestinalis).

«Лямблиоз распространен повсеместно, преимущественно в странах с влажным теплым климатом, неблагополучной гигиенической обстановкой и низким уровнем санитарной культуры. В России ежегодно регистрируются около 150 тысяч случаев заболевания, большинство заболевших — дети до 14 лет. Нередко регистрируются завозные случаи лямблиоза у людей, отдыхавших в экзотических странах с низким качеством питьевой воды. Механизм передачи — фекально-оральный», — отметил врач.

Лечение лямблиоза проводится противопаразитарными препаратами. Установить диагноз и назначить лечение может только врач после проведения лабораторной диагностики. Основой профилактикой лямблиоза является соблюдение санитарно-гигиенических норм.

Ранее сексолог объяснила, может ли вагина потерять чувствительность от вибратора.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами