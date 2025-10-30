Россиянам рассказали о главном сигнале начинающихся проблем с печенью

Вкус горечи во рту по утрам может быть тревожным сигналом развития заболеваний печени, желчного пузыря или желудка. Если это случается регулярно, то игнорировать такой симптом нельзя, рассказали эксперты Pravda.Ru.

Врачи подчеркивают серьезный вред для печени от регулярного потребления алкоголя. Однако, как рассказала газете «Известия» врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Валерия Ломова, восстановить орган можно, если он еще не сильно поражен. По ее словам, самое важное условие – отказ от алкоголя, также нужно наладить сбалансированное питание, отказаться от жирной, острой, жареной пищи , добавив в рацион овощи, зелень, ягоды, нежирные сорта рыбы и мяса.

Что касается горечи во рту, то она обычно появляется из-за попадания желчных кислот из двенадцатиперстной кишки в желудок и пищевод, а затем – в ротовую полость, пояснили специалисты. Раздражая слизистую, желчь оставляет горький привкус. Это может быть связано как с заболеваниями печени, так и с нарушением работы желчного пузыря, из-за чего желчь застаивается – например, так бывает при хроническом холецистите.

Также часто причиной такого симптома становятся заболевания ЖКТ. Так, это может указывать на гастрит с пониженной кислотностью, на фоне которого замедляется пищеварение, а желчь попадает в желудок в ходе дуоденогастрального рефлюкса. Среди других возможных диагнозов врачи выделили дуоденит, то есть воспаление двенадцатиперстной кишки, гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь и другие.

В некоторых случаях неприятный симптом может провоцировать неправильный подход к питанию – например, переедание на ночь, злоупотребление жирной пищей и спиртным, уточнили эксперты. Они подчеркнули, что ужинать следует не позднее, чем за три часа до сна, а спать важно с приподнятым изголовьем. Если симптом не проходит, важно пройти УЗИ брюшной полости, а также записаться к гастроэнтерологу.

Отметим, что одним из распространенных заболеваний является лекарственное поражение печени (ЛПП), при котором происходит поражение тканей органа на фоне приема лекарств. В число токсичных для печени препаратов входят парацетамол, аспирин, амоксиклав и другие – об этом «Газете.Ru» рассказал гастроэнтеролог-гепатолог Клиники пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии им. В.Х. Василенко Сеченовского Университета Петр Ткаченко. Он призвал осторожнее относиться к приему лекарств, подчеркнув, что существуют специальные протоколы лечения, которые снижают риски для здоровья печени.

