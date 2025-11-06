На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские школьники массово скупают опасный «наркотический» орех

Baza: в России набирает популярность опасный орех с психоактивным эффектом
Ikhwan Nasution Studio/Shutterstock/FOTODOM

Российские школьники начали активно закупать опасный орех, оказывающий психоактивное воздействие на организм. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, речь идет о бетельном орехе (бинлане), который стал популярен среди подростков из-за «опьяняющего» эффекта. Покупают его на маркетплейсах и в индийских магазинах, где цена не превышает 1 тыс. рублей.

Как отмечается, бинлан действует на нервную систему как нейростимулятор за счет психоактивного вещества ареколина. Оно способно вызывать жар, помутнение сознания и привыкание.

Кроме того, употребление ореха связано с повышенным риском развития рака ротовой полости. В ряде азиатских стран — включая Тайвань и Китай — власти уже ограничили рекламу и продажу продукта из-за роста подобных заболеваний.

До этого в Петербурге 16-летняя школьница получила острое отравление, выпив таблетки своей подруги. Инцидент произошел на станции метро «Комендантский проспект» — школьницу оттуда госпитализировали в медицинское учреждение. Перед случившимся она гуляла вместе со своей подругой и рассказала ей, что чувствует себя подавленно. После этого подруга угостила ее препаратом, который ей назначил врач-невролог.

Ранее немецким школьникам раздавали наркотики в Kinder Surprise.

