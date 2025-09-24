На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Немецким школьникам раздавали наркотики в Kinder Surprise

Kronen: в Раттенберге школьникам раздавали наркотики в Kinder Surprise
Hesty drg/Shutterstock/FOTODOM

В районе средней школы города Раттенберг (Тироль, ФРГ) 40-летний мужчина раздавал школьникам наркотики в игрушках Kinder Surprise. Об этом сообщает газета Kronen.

«В последние недели усиливается обеспокоенность по поводу все более широкого распространения наркотиков в районе нашей школы. К ним относятся не только так называемые «стартовые наркотики», такие как вейпы (электронные сигареты) или снюс, но и тяжелые наркотики, такие как марихуана и кокаин», – такие письма разослала родителям администрация учебного заведения.

В школе сообщили, что наркотические вещества злоумышленники осознанно распространяют в молодежной среде, иногда даже бесплатно. Это делается, как правило, в общественных местах, например, на автобусных остановках и вблизи школ. По убеждению школьной администрации, эта практика направлена на то, чтобы вызвать у молодежи зависимость в раннем возрасте.

По данным издания, сотрудники правоохранительных органов задержали 40-летнего злоумышленника, который раздавал детям наркотики. В настоящее время полиция проводит расследование, мужчину допрашивают. Согласно предварительной информации, злоумышленник был пойман на передаче наркотиков 13-летней школьнице. Ее родители уже написали заявление. Газета отмечает, что девочка, вероятно, единственная пострадавшая от «благотворительности» 40-летнего мужчины.

Ранее в Голландии школьники распространяли в сети записи дипфейк-взрывов местных учебных заведений.

