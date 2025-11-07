В России отмечают 107-ю годовщину Октябрьской революции

В России 7 ноября отмечается 107-я годовщина Великой Октябрьской революции и День проведения военного парада 1941 года на Красной площади в Москве (или день воинской славы).

В качестве государственного праздника День Великой Октябрьской социалистической революции отмечался с 1918 по 1996 год. На государственном уровне День Октябрьской революции перестали праздновать сразу после распада СССР.

В 1995 году 7 ноября стали придавать новый смысл в качестве Дня освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году. Кроме того, 13 марта 1995 года президент России Борис Ельцин подписал федеральный закон, согласно которому 7 ноября стало Днем воинской славы — в честь проведения военного парада на Красной площади в Москве в 1941 году.

В 1996 году праздник снова переименовали — в День согласия и примирения. Одновременно 1997 год, в который состоялось 80-летие Октябрьской революции, был объявлен Годом согласия и примирения».

С 2004 года 7 ноября не является выходным днем. Тем не менее сторонники левых идей продолжают отмечать эту дату именно как годовщину провозглашения власти Советов рабочих и солдатских депутатов и свержения Временного правительства. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».

