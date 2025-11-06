В Москве пройдет экскурсия ко дню Октябрьской революции

На ВДНХ 7 ноября ко дню Октябрьской революции пройдет экскурсия «Москва советская» по выставке Русского музея, сообщает агентство городских новостей «Москва».

На экскурсии можно будет увидеть картины, посвященные событиям октября 1917 года и постреволюционным преображениям столицы.

В пресс-службе Русского музея отметили, что экскурсия раскроет различные темы, среди которых «Вождь, учитель и друг (И. В. Сталин в президиуме II Съезда колхозников-ударников в феврале 1935 года)» Григория Шегаля, «Передача знамени парижских коммунаров московским рабочим на Ходынке в Москве» Исаака Бродского и другие.

Желающие смогут посетить экскурсию бесплатно по предварительной регистрации.