В Москве пройдет экскурсия ко дню Октябрьской революции

Посетители ВДНХ узнают о советской Москве на выставке Русского музея
Пресс-служба ВДНХ

На ВДНХ 7 ноября ко дню Октябрьской революции пройдет экскурсия «Москва советская» по выставке Русского музея, сообщает агентство городских новостей «Москва».

На экскурсии можно будет увидеть картины, посвященные событиям октября 1917 года и постреволюционным преображениям столицы.

В пресс-службе Русского музея отметили, что экскурсия раскроет различные темы, среди которых «Вождь, учитель и друг (И. В. Сталин в президиуме II Съезда колхозников-ударников в феврале 1935 года)» Григория Шегаля, «Передача знамени парижских коммунаров московским рабочим на Ходынке в Москве» Исаака Бродского и другие.

Желающие смогут посетить экскурсию бесплатно по предварительной регистрации.

