Климатические изменения могли привести редкого гостя из Китая в Приморский заповедник

В Дальневосточном морском биосферном заповеднике, находящемся под управлением дирекции заповедников «Земля леопарда», впервые достоверно зафиксирована особь китайского бюльбюля — птицы, обычно обитающей в центральных и восточных районах Китая. Об этом говорится в Telegram-канале организации.

Это первая официальная встреча вида на всех территориях «Земли леопарда», а также седьмое зарегистрированное появление китайского бюльбюля на территории России.

Обнаружение редкого пернатого гостя произошло благодаря случайности. Как рассказала старший научный сотрудник ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Ирина Маслова, именно она стала свидетельницей необычного события:

«Встреча была неожиданной: в утренние часы мы собирались выходить на учет змей и услышали незнакомое пение птиц, доносилось оно с кроны деревьев. С собой был фотоаппарат, поэтому нам удалось снять незнакомый вид. Такие птицы мне встретились впервые. Я отправила полученные данные научному сотруднику Тихоокеанского института географии ДВО РАН — Юрию Глущенко», — поделилась деталями научный сотрудник.

Глущенко подтвердил, что это залетный вид, ранее не фиксировавшийся на территориях «Земли леопарда». Тем не менее заповедную территорию посещал рыжеухий бюльбюль.

Китайский бюльбюль (Pycnonotus sinensis) — это вид воробьинообразных птиц из семейства бюльбюлевых. С начала XXI века наблюдается активное расселение этих птиц на север, что привело к их появлению в Приморье. В России было зарегистрировано всего шесть встреч этого вида на юге края.

Специалисты отмечают, что более частое появление этого южного тропического вида в Приморье может служить одним из признаков глобальных климатических изменений на планете. Существует вероятность, что в будущем китайский бюльбюль может мигрировать в Россию на постоянное место жительства и даже начать выводить здесь потомство. Заповедные территории, как правило, предоставляют безопасные условия для всех видов животных и птиц, позволяя им спокойно кормиться и размножаться без стресса от излишнего внимания.

Ранее изъятых в Дагестане редчайших птиц передали в зоопарк.