В нацпарке Приморья появилась редкая субтропическая птица бюльбюль
В национальном парке «Земля леопарда» на юге Приморья появилась редкая субтропическая птица — рыжеухий бюльбюль. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению специалистов, ее прибытие в на данную территорию связано с глобальным потеплением.
Редкую птицу обнаружили сотрудники нацпарка. За последние 60 лет в регионе было всего десятков единичных встреч с рыжеухим бюльбюлем.
Эти птицы обычно обитают в субтропических и субэкваториальных регионах, например, на Филиппинских островах, в Японии, Корее и частично в Китае.
По словам сотрудников «Земли леопарда», приморский национальный парк вполне соответствует для обитания этой птицы: территория является особо охраняемой, участки рек и ручьев не замерзают даже зимой, различные виды деревьев и кустарников имеют мягкие плоды для пропитания.
Они также добавили, что существует вероятность переезда бюльбюля в Приморье насовсем.
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