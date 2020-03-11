В нацпарке Приморья появилась редкая субтропическая птица бюльбюль

В национальном парке «Земля леопарда» на юге Приморья появилась редкая субтропическая птица — рыжеухий бюльбюль. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению специалистов, ее прибытие в на данную территорию связано с глобальным потеплением.

Редкую птицу обнаружили сотрудники нацпарка. За последние 60 лет в регионе было всего десятков единичных встреч с рыжеухим бюльбюлем.

Эти птицы обычно обитают в субтропических и субэкваториальных регионах, например, на Филиппинских островах, в Японии, Корее и частично в Китае.

По словам сотрудников «Земли леопарда», приморский национальный парк вполне соответствует для обитания этой птицы: территория является особо охраняемой, участки рек и ручьев не замерзают даже зимой, различные виды деревьев и кустарников имеют мягкие плоды для пропитания.

Они также добавили, что существует вероятность переезда бюльбюля в Приморье насовсем.

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