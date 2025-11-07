На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В трех федеральных округах РФ ожидаются сильные снегопады

Вильфанд: в Сибирском, Дальневосточном и Уральском округах РФ ожидается снегопад
В Сибирском, Дальневосточном и Уральском федеральных округах РФ ожидаются сильные снегопады. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На юге Западной Сибири будет отмечаться холодная погода, ночные температуры будут опускаться до минус 10–13 градусов, дневные же значения будут в диапазоне 4–7 градусов ниже нуля», — заявил синоптик.

Он отметил, что такая погода является нормальной для этого региона, однако 8 ноября температура там повысится на 6–7 градусов Цельсия, а затем опустится до прежних показателей ко вторнику, 11 ноября.

В Приморье будет идти дождь с мокрым снегом, а ночная температура опустится до 2–7 градусов ниже нуля, при этом дневные температуры будут положительными и будут достигать 10 градусов.

Одновременно на севере Якутии, Чукотке и в Магаданской области столбик термометра опустится до отметки в 30–35 градусов ниже нуля, причем из-за наступления полярной ночи дневные и ночные температуры будут почти одинаковыми.

«Это ранние морозы, в начале ноября они редко бывают», — подчеркнул метеоролог.

На Урале дневные и ночные температуры будут колебаться в районе 18–20 градусов ниже нуля.

До этого Вильфанд предсказывал теплый ноябрь в ЦФО, Приволжье, на Урале и в Сибири.

Ранее ноябрь 2025 года стал третьим самым теплым месяцем в России за более чем 100 лет.

