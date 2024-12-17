Ноябрь стал третьим самым теплым месяцем в России за более чем 100 лет

Прошедший ноябрь стал третьим самым теплым месяцем в России за всю историю метеорологических наблюдений (с 1891 года). Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В прошлом месяце на всей российской территории, кроме Камчатки, температура была выше многолетних значений, и среднемесячные аномалии превышали норму на 2–8°C, рассказал синоптик.

По его словам, еще теплее был ноябрь в 2013 и 2020 годах.

Осень 2024-го также заняла третью позицию по значению тепла по всей России, на первом и втором местах — осень 2020 года и 2023 соответственно. В Москве же осень оказалась самой теплой за весь период наблюдений, подчеркнул Вильфанд.

Руководитель Гидрометцентра назвал удивительным то, что ни в одной точке температура не оказалась ниже нормы при усреднении за все три осенних месяца.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что на этой неделе в Москве ожидаются сильные снегопады, метели, снежные заносы, ледяные дожди, морозы до -20°C и оттепель до +5°C.

Ранее были названы самые холодные населенные пункты России.