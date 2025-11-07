На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кандидат биологических наук оценила влияние сокращения летних каникул на детей

Адамовская: сокращение летних каникул приведет к снижению иммунитета у детей
fotosparrow/Shutterstock/FOTODOM

Погодные условия летом благоприятно влияют на формирование иммунитета у школьников, сокращение продолжительности летних каникул может негативно сказаться на здоровье детей. Об этом ТАСС рассказала ученый секретарь ФГБНУ «Институт развития, здоровья и адаптации ребенка», кандидат биологических наук Оксана Адамовская.

По ее словам, дети летом значительно реже болеют простудными заболеваниями. По данным исследований, число случаев заражения в течение учебного года составляет в среднем 0,15-0,2 случая на одного ребенка. Пик распространения заболеваний приходится на середину учебного года и составляет в среднем 0,32-0,35 случая на одного школьника.

Адамовская добавила, что летом дети занимаются подвижными играми на свежем воздухе, купанием, имеют полноценный здоровый сон, едят свежие овощи и фрукты.

По ее словам, сокращение летних каникул является нецелесообразным. К концу учебного года у школьников накапливается утомление и снижается мотивация, добавила Адамовская.

3 ноября уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что летние каникулы можно сократить до двух месяцев.

Ранее детский психолог не поддержала идею сократить летние школьные каникулы.

