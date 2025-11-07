На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Встреча двух пьяных россиян в коридоре обернулась переломом ребер и уголовным делом

В Рязани ссора пьяных соседей обернулась переломом ребер и уголовным делом
Shutterstock

В Рязани по подозрению в жестоком избиении 45-летнего соседа задержали 34-летнего судимого мужчину. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел на улице Бронной. Оттуда в больницу доставили местного жителя со следами побоев. Медики диагностировали у пострадавшего ушибленную рану головы и переломы ребер, предположительно, криминального происхождения.

Сотрудники правоохранительных органов предварительно установили, что все началось с ссоры между двумя пьяными соседями, произошедшей во время встречи в общем коридоре жилого дома — конфликт перерос в потасовку. Ранее судимый мужчина избил соперника, после чего скрылся. Полицейские задержали подозреваемого, когда тот вернулся к дому.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде ареста.

Ранее мужчины жестоко избили астраханца за отказ угостить сигаретой и попали под суд.

