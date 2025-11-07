Мужчины жестоко избили астраханца за отказ угостить сигаретой и попали под суд

В Астрахани двоих мужчин будут судить за жестокое избиение незнакомца, отказавшегося угостить их сигаретой. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в ночном магазине, когда туда пришла компания друзей. Один из членов компании обратился к другим двум покупателям с просьбой угостить сигаретой, однако это спровоцировало конфликт. Сначала спор произошел в помещении торговой точки, а затем участники переместились на улицу для выяснения отношений. Там двое мужчин 1980 и 1991 годов рождения жестоко избили оппонента.

В отношении нападавших завершили расследование уголовного дела по пункту «а» части 3 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни и совершенное группой лиц. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее москвич избил битой прохожего, который отказался дать ему сигарету.