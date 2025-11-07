Два человека не выжили в ДТП с трактором в российском регионе

В Пензенской области двое не выжили в ДТП с трактором

В Пензенской области два человека не выжили в аварии с легковым автомобилем и трактором. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Инцидент произошел 6 ноября на десятом километре автодороги Нижняя Елюзань — Верхняя Елюзань — Сурск. По предварительным данным, столкнулись автомобиль «Лада Калина», за рулем которого был мужчина 1951 года рождения, и трактор К701 с плугом.

В результате аварии водитель «Лады Калины» и его пассажирка 1986 года рождения не выжили. Сотрудники правоохранительных органов в данный момент устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

