Два человека не выжили в ДТП с трактором в российском регионе

В Пензенской области двое не выжили в ДТП с трактором
Александр Вильф/РИА Новости

В Пензенской области два человека не выжили в аварии с легковым автомобилем и трактором. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Инцидент произошел 6 ноября на десятом километре автодороги Нижняя Елюзань — Верхняя Елюзань — Сурск. По предварительным данным, столкнулись автомобиль «Лада Калина», за рулем которого был мужчина 1951 года рождения, и трактор К701 с плугом.

В результате аварии водитель «Лады Калины» и его пассажирка 1986 года рождения не выжили. Сотрудники правоохранительных органов в данный момент устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

До этого в Туве произошло лобовое столкновение иномарки и минивэна. В результате не удалось спасти пять человек, еще двоих пострадавших госпитализировали в отделение реанимации.

Ранее в Москве «Газель» влетела в автобус на остановке.

