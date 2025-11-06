МВД: в Туве при аварии иномарки и минивэна погибли 5 человек, есть пострадавшие

На трассе в Туве произошло лобовое столкновение иномарки и минивэна, пять человек погибли, еще пять пострадали. Об этом сообщает МВД по Республике Тува в Telegram-канале.

По данным пресс-службы, два человека находятся в реанимации.

Трагедия произошла 6 ноября в 13:10 (09:00 мск) на 840-м километре автодороги Р-257 «Енисей». В отделение ДПС поступило сообщение о столкновении Toyota Wish и Toyota Voxy.

«Предварительно, водитель автомашины Toyota Wish, двигаясь в западном направлении, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с двигавшейся во встречном направлении автомашиной Toyota Voxy», — объяснили специалисты.

В пресс-службе добавили, что троим пассажирам, включая несовершеннолетнего, смогли оказать помощь. На месте трагедии работают правоохранители для установления всех обстоятельств произошедшего.

