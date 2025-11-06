На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Туве произошло лобовое столкновение иномарки и минивэна

МВД: в Туве при аварии иномарки и минивэна погибли 5 человек, есть пострадавшие
true
true
true

На трассе в Туве произошло лобовое столкновение иномарки и минивэна, пять человек погибли, еще пять пострадали. Об этом сообщает МВД по Республике Тува в Telegram-канале.

По данным пресс-службы, два человека находятся в реанимации.

Трагедия произошла 6 ноября в 13:10 (09:00 мск) на 840-м километре автодороги Р-257 «Енисей». В отделение ДПС поступило сообщение о столкновении Toyota Wish и Toyota Voxy.

«Предварительно, водитель автомашины Toyota Wish, двигаясь в западном направлении, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с двигавшейся во встречном направлении автомашиной Toyota Voxy», — объяснили специалисты.

В пресс-службе добавили, что троим пассажирам, включая несовершеннолетнего, смогли оказать помощь. На месте трагедии работают правоохранители для установления всех обстоятельств произошедшего.

До этого на севере Москвы грузовик врезался в общественный транспорт с пассажирами в салоне. В результате ДТП шесть пассажиров автобуса получили травмы, прибывшие медики госпитализировали пострадавших.

Ранее в Хабаровске возбудили дело по факту ДТП с автобусом и грузовым поездом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами