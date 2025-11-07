На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперимент учета оборотов по счетам для единого пособия пройдет в трех регионах России

В трех регионах РФ пройдет пилот по учету оборотов по счетам для единого пособия
Максим Блинов/РИА «Новости»

Минтруд России представил порядок проведения пилотного проекта по учету поступлений на банковские счета при назначении единого пособия, который в 2026 году пройдет в трех регионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве отметили, что проект постановления был разработан в соответствии с принятым в первом чтении бюджетным пакетом. Он предполагает проведение эксперимента по учету поступлений в 2026 году.

В нем поучаствуют Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ. Эксперимент проведут в несколько этапов. Первый продлится до 31 июля 2026 года. В его рамках кредитные организации и Соцфонд должны будут подготовить инфраструктуру для пилотного проекта.

С августа до конца сентября пройдет второй этап. В этот период в трех регионах РФ при обращении за единым пособием будут рассчитывать объем оборотов по счетам граждан, которые претендуют на получение единого пособия, в режиме апробации.

До этого глава Социального фонда РФ Сергей Чирков рассказал, что максимальный размер пособия по беременности и родам в России в следующем году составит почти 960 тыс. рублей.

Ранее Соцфонд назвал средний размер пенсии в России в сентябре.

