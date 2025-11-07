Эксперимент учета оборотов по счетам для единого пособия пройдет в трех регионах России

В трех регионах РФ пройдет пилот по учету оборотов по счетам для единого пособия

Минтруд России представил порядок проведения пилотного проекта по учету поступлений на банковские счета при назначении единого пособия, который в 2026 году пройдет в трех регионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве отметили, что проект постановления был разработан в соответствии с принятым в первом чтении бюджетным пакетом. Он предполагает проведение эксперимента по учету поступлений в 2026 году.

В нем поучаствуют Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ. Эксперимент проведут в несколько этапов. Первый продлится до 31 июля 2026 года. В его рамках кредитные организации и Соцфонд должны будут подготовить инфраструктуру для пилотного проекта.

С августа до конца сентября пройдет второй этап. В этот период в трех регионах РФ при обращении за единым пособием будут рассчитывать объем оборотов по счетам граждан, которые претендуют на получение единого пособия, в режиме апробации.

До этого глава Социального фонда РФ Сергей Чирков рассказал, что максимальный размер пособия по беременности и родам в России в следующем году составит почти 960 тыс. рублей.

Ранее Соцфонд назвал средний размер пенсии в России в сентябре.