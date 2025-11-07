На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Всю Сахалинскую область накроет снегопад

МЧС: во всех районах Сахалинской области ожидается снегопад
Телеграм-канал «ЧП Сахалин»

Во всех районах Сахалинской области ожидается снегопад. Об этом сообщило главное управление МЧС по региону, передает ТАСС.

В связи с ожидаемыми осадками туристов призвали переждать непогоду в укрытиях, а жителей — не покидать населенные пункты без необходимости.

В ночь на 7 ноября сильный снег ожидается в Долинском районе и в Южно-Курильском и Курильском районах. Днем 7 ноября снег пойдет и в Северо-Курильском районе. При этом ожидается ветер скоростью около 10–15 м/с, при этом отдельные порывы будут достигать скорости в 18 м/с.

1 ноября на Сахалине из-за циклона возник ураган с порывами ветра до 36 м/c.

В октябре трасса до Уфы оказалась полностью парализована из-за гололеда и снегопада. Из-за плохой погоды перекрыли участок трассы Уфа — Инзер — Белорецк. Многие водители не успели переобуться в зимнюю резину, поэтому попали в аварии.

Ранее на Эвересте около тысячи человек оказались в ловушке из-за снегопада.

