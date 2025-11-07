На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Школьница не выжила в российском селе во время пожара, начавшегося из-за телевизора

В Красноярском крае школьница не выжила в пожаре, начавшемся из-за телевизора
Shutterstock/Yurii Klymko

В Красноярском крае 16-летняя девушка не выжила во время пожара в доме. Об этом сообщает МЧС по региону.

Все произошло в квартире на пятом этаже дома, расположенного в селе Кожаны Балахтинского района. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Огонь ликвидировали десять пожарных и четыре единицы спецтехники.

В квартире в момент пожара находились мать с малолетним сыном, которые успели эвакуироваться, и 16-летняя дочь, оставшаяся в дальней комнате. Школьница не успела выбраться и не выжила. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в телевизоре.

До этого двое детей не выжили в пожаре, когда мать-наркоманка бросила их одних в квартире. В отношении женщины возбудили уголовное дело, ее заключили под стражу.

Ранее ребенок играл с огнем и спалил почти 25 тонн сена в Хакасии.

