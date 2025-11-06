Двое детей не выжили в пожаре, когда мать-наркоманка бросила их одних в квартире

В Приморье арестовали мать, чьи дети остались одни дома и не выжили в пожаре

В Приморье арестовали 29-летнюю мать, дети которой не выжили в пожаре, когда она оставила их одних дома. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 31 октября в доме на улице Полушкина в городе Уссурийске. По данным следствия, местная жительница в состоянии наркотического опьянения оставила в квартире без присмотра троих малолетних детей. Пока матери не было, в жилище начался пожар. В результате двое детей в возрасте шести месяцев и двух лет не выжили. Третий ребенок в возрасте трех лет госпитализирован.

Суд с учетом позиции прокурора избрал в отношении матери детей меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. В ее отношении расследуется уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ. Также по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ в отношении сотрудников органов системы профилактики.

Ранее ребенок играл с огнем и спалил почти 25 тонн сена в Хакасии.