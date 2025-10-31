На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ребенок играл с огнем и спалил почти 25 тонн сена в Хакасии

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Хакасии детские игры с огнем привели к масштабному пожару. Об этом сообщает МЧС России по региону.

Инцидент произошел в селе Новотроицкое. По предварительной информации, мальчик играл с огнем, и это привело к возгоранию. В результате пожара оказалось уничтожено 24,5 тонны сена на общей площади в100 квадратных метров.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка по факту случившегося.

До этого в Челябинской области женщина не выжила в пожаре, начавшемся из-за детской шалости. Жильцы эвакуировались из здания самостоятельно, в горящей квартире людей не нашли. Однако позже на лестничной клетке пятого этажа нашли женщину без сознания.

Ранее пьяный мужчина уснул с сигаретой во рту в Петербурге и не выжил в начавшемся пожаре.

