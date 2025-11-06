На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Белоруссия призвала Литву возобновить нормальную работу КПП на границе

Минск обратился к Вильнюсу с призывом нормализовать работу КПП на границе
true
true
true
close
Artur Widak/NurPhoto/Reuters

Белоруссия призывает Литву начать нормальную работу на контрольно-пропускных пунктах (КПП) на границе двух государств. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Белоруссии Руслана Варанкова по вопросу находящегося в стране литовского грузового транспорта.

По его словам, о принятии избирательных мер в этом вопросе не может быть и речи.

При этом Варанков отметил, что Белоруссия не несет ответственности за негативные последствия закрытия границы, коснувшиеся Минск и Вильнюс, а также третьи страны, включая страны ЕС.

«Беларусь не несет ответственности за его негативные последствия, которые оказались многогранными — от проблем с грузовым транспортом до существенного ущерба, нанесенного не только белорусским гражданам и бизнесу, самой литовской стороне, но и гражданам третьих стран, включая государства – члены ЕС», — добавил он.

29 октября премьер Литвы Инга Ругинене заявляла о закрытии автомобильной границы с Белоруссией на месяц. Она подчеркнула, что безопасность граждан является непререкаемым приоритетом правительства. Поэтому, по ее словам, необходимо закрыть границу с Белоруссией, откуда исходят «определенные угрозы».

Ранее в Литве призвали открыть границу с Белоруссией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами