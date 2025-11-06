Юная саратовчанка оказалась в ожоговом центре из-за загоревшегося ночью пауэрбанка

В Саратове 18-летняя девушка попала в больницу с ожогами из-за загоревшегося ночью пауэрбанка. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел рано утром в одной из комнат частного дома. По предварительной информации, внешний аккумулятор, который лежал у изголовья кровати, внезапно вспыхнул. В это время там спала молодая девушка.

В результате возгорания девушка получила ожоги рук. Пострадавшую доставили в ожоговый центр для оказания медицинской помощи.

До этого многодетная семья чуть не сгорела в российской квартире из-за неисправного удлинителя. Женщина проснулась и заметила, что в квартире произошло возгорание. После этого она разбудила мужа, собрала детей и вывела их на улицу, после чего соседи вызвали пожарных.

Ранее девушка пыталась сжечь таракана из самодельного огнемета и погубила соседку.