На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин пошутил над сменой взглядов экс-министра Матыцина

Путин шутливо отметил смену взглядов Матыцина во время работы в Госдуме
true
true
true
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин шутливо отметил, что переход экс-министра спорта РФ Олега Матыцина на работу в Госдуму сильно отразился на взглядах политика. Об этом он сказал во время заседания по развитию культуры и спорта спорта РФ, сообщает РИА Новости.

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта поделился своими наблюдениями. В частности, он рассказал о распространенной практике, когда организации используют в своих наименованиях слова, относящиеся к общероссийскими спортивными федерациями, но не имеют к ним никакого отношения. Таким образом он предложил закрепить наименования «федерация», «ассоциация» или «союз» только за аккредитованными организациями.

Путин в ответ на это предложил предоставить Минспорту право принимать такие решения. Однако Матыцин выразил мнение, что более серьезно подойти к этому вопросу и закрепить на федеральном уровне.

На это президент России пошутил, что когда Олег Матыцин был министром, то полагал, что все нужно решать на уровне министерств, но работа в Думе изменила его взгляды.

«Теперь в Думе работает и считает, что все нужно регулировать через нормативную базу», — пошутил Путин.

При этом он добавил, что постановка вопроса правильная и нужно будет все подумать над ним.

Ранее Путин пошутил про название ракеты «Орешник».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами