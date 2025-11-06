Путин пошутил над сменой взглядов экс-министра Матыцина

Президент России Владимир Путин шутливо отметил, что переход экс-министра спорта РФ Олега Матыцина на работу в Госдуму сильно отразился на взглядах политика. Об этом он сказал во время заседания по развитию культуры и спорта спорта РФ, сообщает РИА Новости.

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта поделился своими наблюдениями. В частности, он рассказал о распространенной практике, когда организации используют в своих наименованиях слова, относящиеся к общероссийскими спортивными федерациями, но не имеют к ним никакого отношения. Таким образом он предложил закрепить наименования «федерация», «ассоциация» или «союз» только за аккредитованными организациями.

Путин в ответ на это предложил предоставить Минспорту право принимать такие решения. Однако Матыцин выразил мнение, что более серьезно подойти к этому вопросу и закрепить на федеральном уровне.

На это президент России пошутил, что когда Олег Матыцин был министром, то полагал, что все нужно решать на уровне министерств, но работа в Думе изменила его взгляды.

«Теперь в Думе работает и считает, что все нужно регулировать через нормативную базу», — пошутил Путин.

При этом он добавил, что постановка вопроса правильная и нужно будет все подумать над ним.

