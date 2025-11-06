Задержанного на Украине водителя Анджелины Джоли держали в подвале

Водитель кортежа голливудской актрисы Анджелины Джоли Дмитрий Пищиков до сих пор находится в территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата) Украины. Об этом стало известно из переписки с другом задержанного, которую опубликовал канал «Киев 24».

Мужчина отметил, что у украинца Пищикова во время задержания при себе были необходимые документы и заключение военно-врачебной комиссии.

«Хоть из подвала выпустили», — отметил задержанный в переписке.

До этого сообщалось, что во время визита Анджелины Джоли в подконтрольный ВСУ Херсон у водителя одной из машин кортежа при проверке не было с собой военно-учетных документов. Журналисты писали, что он оказался офицером запаса и не имел права на отсрочку. Мужчину попросили пройти в Южноукраинский ТЦК.

Вызволить водителя не удалось даже после личной просьбы и участия американской гостьи. Тем временем выяснилось, что Пищиков неоднократно посылал донаты ВСУ и даже отдал военным свою машину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ сообщили, что Джоли пересекла границу Украины пешком.