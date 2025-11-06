На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт: поездка Джоли в Херсон была заранее согласована с Киевом

Телохранитель Фонарев: доставка Джоли в Херсон была тщательно спланирована
Clemens Niehaus/Keystone Press Agency/Global Look Press

Визит голливудской звезды Анджелины Джоли был полностью согласован с Киевом и спланирован заранее. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал профессиональный телохранитель Алексей Фонарев.

«Все начинается с цели поездки. Принимающая сторона предлагает какую-то программу или гости говорят, что хотят съездить туда-то и туда-то. После этого принимающая сторона начинает эту программу состыковывать, предлагать более безопасные и удобные варианты для посещения, например, детский сад или больницу», — объяснил эксперт.

По его словам, речь идет о целой программе охраны важных персон. Основная часть ее положений держится в секрете.

Что касается самой поездки Джоли в Херсон, — это не более, чем пиар-акция, считает Фонарев.

О прибытии Анджелины Джоли в Херсон стало известно накануне. У водителя одной из машин кортежа актрисы при проверке не было военно-учетных документов. Он оказался офицером запаса и не имел права на отсрочку. Мужчину попросили пройти в Южноукраинский ТЦК. Вскоре в здании аналога российского военкомата появилась и сама Джоли. По одной из версий — чтобы вызволить водителя, по другой — чтобы попасть в туалет. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ сообщили, что Джоли пересекла границу Украины пешком.

