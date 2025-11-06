На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач объяснил, почему после путешествия снова хочется отдохнуть

Психотерапевт Кульгавчук: путешествие не является отдыхом для организма
Shutterstock

После активного отпуска в другом городе или стране часто хочется снова отдохнуть. Такое желание появляется неспроста, ведь во время поездки нагрузка на нервную систему не снижается. Об этом в интервью газете «Взгляд» сообщил врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук. Путешествия, по его словам, — это развлечение, а не отдых, при котором энергия восстанавливается.

«В новой, незнакомой среде мозг не может полностью расслабиться. Он постоянно сканирует обстановку, строит новые маршруты, решает мелкие бытовые задачи. Это работа. Переключение, это, конечно, хорошо, но нельзя постоянно бомбардировать мозг впечатлениями и задачами. Иногда поездка в санаторий полезнее экстремального путешествия», — сказал специалист.

Идеальный отдых, по его мнению, должен состоять из двух этапов: первые 7-10 дней — путешествия, новые впечатления, экскурсии. А оставшиеся дни лучше отвести на спокойное пребывание дома.

Врач-психиатр, нарколог, к.м.н., руководитель столичной клиники Руслан Исаев до этого говорил, что сильная слабость, которая не проходит после отдыха, может быть симптомом синдрома хронической усталости (СХУ).

Среди других признаков — выраженная усталость, не связанная с нагрузкой, усиление симптомов даже после небольшой активности, «туман в голове», боли в мышцах и суставах.

Ранее врач объяснила, как отличить обычную усталость от начинающейся депрессии.

