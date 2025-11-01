Россиянин сломал мужчине руку в споре о парковочном месте

В Саратове мужчина сломал оппоненту руку в споре о парковочном месте

В Саратове ссора из-за парковочного места закончилась переломом руки и уголовным делом. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 27 июля на улице Большая Затонская. Саратовчанин, ожидавший освобождения места на парковке, сделал замечание водителю, который опередил его и занял спорный участок. Словесный конфликт с пассажиром этого автомобиля перерос в потасовку, в ходе которой оппонент ударил мужчину ногой в область локтя.

Пострадавший обратился к медикам, которые диагностировали ему закрытый перелом руки. По результатам судебно-медицинской экспертизы вред, нанесенный здоровью мужчины, оценили как средне тяжелый.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ — умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Правоохранители задержали по подозрению в преступлении 53-летнего ранее неоднократно судимого жителя Энгельса, который дал признательные показания.

