Россиянам рассказали, что полезнее — джем или варенье

Врач Бобровский: джем полезнее варенья, если в нем меньше сахара
Александр Вильф/РИА Новости

Разница между джемом и вареньем есть, и она касается как консистенции, так и состава и способа приготовления. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский. Джем, по его словам, может быть полезнее варенья, но при условии, если он приготовлен с минимальным количеством термообработки и содержит меньше сахара.

«К тому же, в джем в процессе производства добавляют пектин, а это санитар кишечника. Пектин — это полезное пищевое волокно, которое улучшает пищеварение и помогает выводить токсины», — пояснил эксперт.

Однозначного победителя все же нет. Полезность продукта сильно зависит от конкретной технологии приготовления и рецептуры, добавил он.

До этого Бобровский говорил, что чай с малиновым вареньем, который многие привыкли пить при простуде, на самом деле не является лекарством. По его словам, ягоды при варке теряют часть своих полезных свойств.

Ранее врачи объяснили, чем могут быть опасны пробиотики.

