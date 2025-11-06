Россиянам рассказали, что полезнее — джем или варенье

Врач Бобровский: джем полезнее варенья, если в нем меньше сахара

Разница между джемом и вареньем есть, и она касается как консистенции, так и состава и способа приготовления. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский. Джем, по его словам, может быть полезнее варенья, но при условии, если он приготовлен с минимальным количеством термообработки и содержит меньше сахара.

«К тому же, в джем в процессе производства добавляют пектин, а это санитар кишечника. Пектин — это полезное пищевое волокно, которое улучшает пищеварение и помогает выводить токсины», — пояснил эксперт.

Однозначного победителя все же нет. Полезность продукта сильно зависит от конкретной технологии приготовления и рецептуры, добавил он.

До этого Бобровский говорил, что чай с малиновым вареньем, который многие привыкли пить при простуде, на самом деле не является лекарством. По его словам, ягоды при варке теряют часть своих полезных свойств.

