Врачи объяснили, чем могут быть опасны пробиотики

Пробиотики имеют три главных недостатка: они не всегда сохраняют жизнеспособность, не дают одинакового эффекта для всех пациентов и могут спровоцировать сепсис, рассказали «Газете.Ru» в Сеченовском университете.

«Нельзя сказать, что пробиотики всегда сохраняют жизнеспособность до окончания срока годности, работают у разных людей одинаково, а самое главное — пробиотики могут представлять опасность для людей с пониженным иммунитетом и могут даже вызвать системные инфекции. Поэтому важно консультироваться с врачом перед приемом не только лекарств, но и БАДов», — отметил профессор кафедры общей гигиены Сеченовского Университета и завлабораторией разработки природных средств для укрепления здоровья Государственного университета Нью-Джерси Михаил Чикиндас.

Чтобы избежать этих негативных эффектов при использовании пробиотиков, врачи предложили заменить их постбиотиками, то есть продуктами жизнедеятельности пробиотиков. Постбиотики содержат фрагменты мембран бактерий либо продукты их жизнедеятельности, например, экзополисахариды, которые борются с воздействием ядовитых соединений и последствиями приема антибиотиков, или короткоцепочечные жирные кислоты, стимулирующие выработку иммунных клеток и подавляющие воспалительные процессы.

Они подходят для восстановления микрофлоры кишечника, а также могут оказывать благотворное влияние на мочеполовую систему, иммунитет и даже нервную систему. Сейчас в Сеченовском университете планируют разработать научно-обоснованные подходы к производству постбиотиков. У ученых три цели: повысить безопасность полезных микроорганизмов, особенно для уязвимых групп населения, улучшить их стабильность.

Ранее россиян предупредили об опасности варенья из фейхоа.