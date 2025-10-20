проект

>
Наука
Размер текста
А
А
А

Врачи объяснили, чем могут быть опасны пробиотики

В Первом МГМУ назвали три самых главных недостатка пробиотиков

true
true
true
close
Doucefleur/Shutterstock/FOTODOM

Пробиотики имеют три главных недостатка: они не всегда сохраняют жизнеспособность, не дают одинакового эффекта для всех пациентов и могут спровоцировать сепсис, рассказали «Газете.Ru» в Сеченовском университете.

«Нельзя сказать, что пробиотики всегда сохраняют жизнеспособность до окончания срока годности, работают у разных людей одинаково, а самое главное — пробиотики могут представлять опасность для людей с пониженным иммунитетом и могут даже вызвать системные инфекции. Поэтому важно консультироваться с врачом перед приемом не только лекарств, но и БАДов», — отметил профессор кафедры общей гигиены Сеченовского Университета и завлабораторией разработки природных средств для укрепления здоровья Государственного университета Нью-Джерси Михаил Чикиндас.

Чтобы избежать этих негативных эффектов при использовании пробиотиков, врачи предложили заменить их постбиотиками, то есть продуктами жизнедеятельности пробиотиков. Постбиотики содержат фрагменты мембран бактерий либо продукты их жизнедеятельности, например, экзополисахариды, которые борются с воздействием ядовитых соединений и последствиями приема антибиотиков, или короткоцепочечные жирные кислоты, стимулирующие выработку иммунных клеток и подавляющие воспалительные процессы.

Они подходят для восстановления микрофлоры кишечника, а также могут оказывать благотворное влияние на мочеполовую систему, иммунитет и даже нервную систему. Сейчас в Сеченовском университете планируют разработать научно-обоснованные подходы к производству постбиотиков. У ученых три цели: повысить безопасность полезных микроорганизмов, особенно для уязвимых групп населения, улучшить их стабильность.

Ранее россиян предупредили об опасности варенья из фейхоа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами