Полиция объявила в международный розыск застройщика-мошенника из Сочи

МВД: застройщик из Сочи Пруидзе объявлен в международный розыск за мошенничество
Александр Кряжев/РИА Новости

Главное управление МВД по Краснодарскому краю объявило в международный розыск жителя Сочи, владельца компании «Юг-строй» Анзора Пруидзе, которого в 2024 году приговорили к пяти годам и двум месяцам колонии за мошенничество. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Пруидзе арестовали в июне 2023 года по делу о мошенничестве при возведении ЖК «Туапсинский», а также апарт-комплексов «Фазатрон» и «Горизонт». В декабре того же года его вынуждены были оправдать в виду отсутствия состава преступления.

Не так давно Центральный районный суд Сочи пересмотрел дело застройщика и признал его виновным в мошенничестве после того, как кредитор обратился в суд с утверждением, что Пруидзе не выполнил обязательства по контракту на сумму 11 млн. рублей.

Проектные параметры объектов были нарушены, в результате чего власти отказались вводить здания в эксплуатацию. По версии следствия, в период с 2013 по 2018 год предприниматель сознательно заключил свыше 1075 договоров с условием уступки права требования.

В июне жертва мошенников по имени Виктория призналась, что в 2022 году купила недвижимость у застройщика Сергея Домогацкого под впечатлением от рекламы телеведущей Ларисы Гузеевой. Девушка до сих пор не получила свою виллу. Стройка была заморожена. Деньги пострадавшей не вернули, а документы никакие не предоставляются.

Ранее башкирского экс-чиновника оштрафовали на 20 млн рублей по делу о коррупции.

