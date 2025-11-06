Брат Блиновской попросил снять арест с его недвижимости

Брат признанной банкротом Елены Блиновской Александр Останин попросил арбитражный суд Москвы отменить обеспечительные меры в виде ареста недвижимости, реальным собственником которой, по мнению финансового управляющего Марии Ознобихиной, является сама Блиновская. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

В публикации говорится, что речь идет о 12 объектах — помещениях на улице Серпуховский Вал, полутора машиноместах на территории, а также о двух помещениях и машиноместе в 4-м Верхнем Михайловском проезде в Москве.

Ознобихина призвала суд признать недействительными 11 договоров купли-продажи, долевого участия и уступки прав требования, в результате которых брат Блиновской стал собственником этих объектов недвижимости. Целью финансового управляющего было признание права собственности за самой Блиновской, чтобы включить имущество в общие показатели и использовать для погашения задолженности перед кредиторами.

В ноябре 2024 года Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом, а также начал процедуру реализации ее имущества.

«Королеву марафонов» задержали 27 апреля 2023 года при попытке выехать из России на автомобиле. По версии следствия, в период 2019–2021 годов она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 900 млн рублей. К концу февраля 2025 года с учетом пеней и штрафов ее налоговая задолженность выросла до 1,4 млрд рублей. 3 марта суд приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима за отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей. Имущество блогерши выставят на торги.

