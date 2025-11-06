Ижевский журналист умер после того, как был найден на остановке с ЧМТ

Бывший корреспондент интернет-издания Udm-info Сергей Савинов скончался в Ижевске на 48-м году жизни. Об этом сообщается в Telegram-канале портала.

По информации журналистов, в конце сентября Савинова доставили в городскую клиническую больницу №7 с тяжелой черепно-мозговой травмой. Врачи провели экстренную операцию, после которой несколько дней пациент находился в коме и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он начал дышать самостоятельно и открывать глаза. В конце октября корреспондента перевели в паллиативное отделение ГКБ №1. Однако, как сообщили близкие Савинова, в середине прошлой недели его состояние резко ухудшилось, и рано утром 6 ноября он скончался.

Обстоятельства, при которых журналист получил травму, пока остаются неясными. По данным Udm-info, это произошло вечером на улице Татьяны Барамзиной, а не на Молодежной, как сообщалось ранее. В личных вещах пострадавшего не обнаружили ни паспорта, ни банковской карты. После обращения Udm-info полиция начала проверку.

Сергей Савинов родился в деревне Банное Воткинского района Удмуртии. В 2003 году он окончил факультет журналистики УдГУ, работал в издании «Комсомольская правда в Удмуртии», пресс-службах компании «Газпром Спецгазавтотранс» и Россельхозбанка в Удмуртии, занимал должности заместителя главного редактора и главного редактора журнала «Деловой квадрат», а в период с 2024 по 2025 годы был корреспондентом Udm-info.

У него остались жена, дочь и мать-пенсионерка.

