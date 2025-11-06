Врачи назвали главные причины слабости осенью

Анемия или скрытый дефицит железа могут выступать причинами слабости и раздражительности в осенний период. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог, ведущая популярного Telegram-канала «Терапевт & Гастроэнтеролог» Ольга Сухарева, передает kp.ru.

Кроме того, такие симптомы могут возникать из-за гипотериоза (сниженной функции щитовидной железы), дефицит витамина D,а также после перенесенного ОРВИ. Среди других причин — депрессия и синдром хронической усталости (миалгический энцефаломиелит). Д.м.н., врач-эндокринолог Зухра Павлова, автор бестселлера «Обман веществ» добавила, что причиной усталости может быть и саркопения (прогрессирующая потеря мышечной массы).

«Обычно уменьшение мышечной массы, слабость мышц встречалось у людей старше 65-70 лет, это физиологически обусловлено. Но теперь, увы, я сталкивалась с этой проблемой и у достаточно молодых людей 40-50 и даже 30 лет. При внешней стройности у них объем мышц был сильно снижен, а объем жировой ткани увеличен. Отсюда возрастали риски скрытых воспалительных заболеваний, расстройств пищеварения и да, постоянная слабость», — сказала врач.

Психолог Дарья Сальникова до этого перечислила признаки, отличающие депрессию от осенней меланхолии. На первую, по ее словам, указывает постоянная усталость, даже при достаточном отдыхе и сне. Также депрессия характеризуется ангедонией, то есть потерей интереса ко всему, что раньше приносило радость, будь то хобби или встречи с друзьями, продолжила специалист.

