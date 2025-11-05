На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы пять признаков преждевременного старения мозга

El Eco: усталость после пробуждения может указывать на старение мозга
true
true
true
close
Freepik

О преждевременном старении мозга могут говорить пять признаков нарушений мыслительной деятельности, которые можно заметить без посещения врача. Об этом невролог Дерья Улудюз (неврологическая клиника медицинского факультета Стамбульского университета Серрахпаша) рассказала в интервью изданию El Economista (El Eco).

К тревожным признакам относятся невозможность вспомнить слово, которое «вертится на языке», трудности с изучением нового материала, чувство усталости сразу после пробуждения, неспособность делать несколько дел одновременно и забывчивость — например, когда человек не помнит о важных встречах или не может найти предмет, который недавно положил.

«Если у человека наблюдаются хотя бы три из этих признаков, это может означать, что его мозг стареет быстрее, чем организм в целом», — пояснила специалист.

При этом медик подчеркнула, что такой тест не является медицинским инструментом и не может служить основанием для постановки диагноза. Тем не менее, если результаты вызывают тревогу, стоит обратиться к врачу и пройти обследование.

«Только специалист сможет определить, связаны ли проявления с естественным старением, стрессом, нарушениями сна или началом неврологических заболеваний», — отметила Улудюз.

По словам невролога, риск ускоренного старения мозга повышают нездоровый образ жизни, загрязненный воздух, хронический стресс и постоянное недосыпание. Эти факторы со временем ухудшают кровоснабжение мозга и работу нервных клеток.

Ранее был найден неожиданный провокатор деменции в мозге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами