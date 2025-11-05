Названы пять признаков преждевременного старения мозга

О преждевременном старении мозга могут говорить пять признаков нарушений мыслительной деятельности, которые можно заметить без посещения врача. Об этом невролог Дерья Улудюз (неврологическая клиника медицинского факультета Стамбульского университета Серрахпаша) рассказала в интервью изданию El Economista (El Eco).

К тревожным признакам относятся невозможность вспомнить слово, которое «вертится на языке», трудности с изучением нового материала, чувство усталости сразу после пробуждения, неспособность делать несколько дел одновременно и забывчивость — например, когда человек не помнит о важных встречах или не может найти предмет, который недавно положил.

«Если у человека наблюдаются хотя бы три из этих признаков, это может означать, что его мозг стареет быстрее, чем организм в целом», — пояснила специалист.

При этом медик подчеркнула, что такой тест не является медицинским инструментом и не может служить основанием для постановки диагноза. Тем не менее, если результаты вызывают тревогу, стоит обратиться к врачу и пройти обследование.

«Только специалист сможет определить, связаны ли проявления с естественным старением, стрессом, нарушениями сна или началом неврологических заболеваний», — отметила Улудюз.

По словам невролога, риск ускоренного старения мозга повышают нездоровый образ жизни, загрязненный воздух, хронический стресс и постоянное недосыпание. Эти факторы со временем ухудшают кровоснабжение мозга и работу нервных клеток.

