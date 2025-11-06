На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В петербургском метро затопило переход на станцию из-за прорыва трубы

Прокуратура Петербурга начала проверку прорыва трубы на станции «Девяткино»
Прокуратура г. Санкт-Петербурга

Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку после закрытия перехода на станции метро «Девяткино» из-за попадания воды. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства в Telegram-канале.

«Прокуратура Петербургского метрополитена проводит проверку в связи с прорывом трубы холодного водоснабжения на станции метро «Девяткино», — говорится в сообщении.

На кадрах, опубликованных прокуратурой Санкт-Петербурга, поток грязной воды протекает через решетку ограждения метрополитена и вытекает в проход к станции. Граждане, направляющиеся в сторону входа, пытаются переступать через него, но ширина потока не позволяет это осуществить в полной мере.

Как отмечается, в ходе проверки будет оценена своевременность обслуживания инфраструктуры со стороны ГУП «Петербургский метрополитен», включая эксплуатацию трубопровода на станции.

Пресс-служба надзорного органа ранее сообщала, что один из четырех входов на станцию «Девяткино» был закрыт для пассажиров из-за поступления воды с улицы. В настоящее время вход открыт, уточнили в городской прокуратуре.

Ранее в Петербурге прошли рейды против уличных музыкантов.

