Рязанская гордума рассмотрит сложение полномочий Артемова на внеочередном заседании

Рязанская городская дума рассмотрит заявление главы администрации города Виталия Артемова о сложении полномочий 7 ноября. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте гордумы.

В публикации уточняется, что заявление от Артемова о добровольном сложении полномочий поступило в городскую думу 6 ноября. Его рассмотрят на внеочередном заседании 7 ноября.

Артемов был назначен на должность главы администрации в ноябре 2023 года решением Рязанской городской думы по итогам конкурса.

6 ноября в своем Telegram-канале чиновник сообщил, что решил покинуть свой пост. Артемов выразил уверенность, что город продолжит развиваться, и все планы и проекты будут исполнены на должном уровне и в срок.

В октябре стало известно об отстранении Артемова от должности из‑за подозрений в коррупции. По информации Mash, решение приняла местная городская дума из‑за антикоррупционной проверки. У мэра оказалось в обороте несколько миллионов рублей, не указанных в декларации.

Кроме того, президиум регионального отделения партии «Единая Россия» принял решение о приостановлении полномочий Артемова в качестве секретаря местного отделения и члена президиума.

Исполняющим обязанности главы администрации Рязани стал заместитель мэра Дмитрий Лощинин.

