Суд огласил приговор фигурантам дела о расправе над байкером Ковалевым

Обвиняемый в расправе из-за замечания на парковке приговорен к 17 годам колонии

Московский городской суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима Шахина Аббасова по делу о расправе над байкером из-за замечания о парковке. Об этом сообщает РИА Новости.

«Назначить обвиняемому Аббасову Шахину наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием в колонии строгого режима», — сказал судья в ходе заседания.

Таким образом суд удовлетворил запрос обвинения. В ходе прений прокурор просил приговорить других фигурантов к срокам от 9,5 до 16 лет, однако суд отпустил на свободу троих соучастников расправы.

Вечером 17 апреля 21-летний Шахин Аббасов, гражданин Азербайджана, припарковал машину на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. 24-летний местный житель Кирилл Ковалев сделал замечание молодому человеку. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот и скрылся. Аббасов рассчитывал бежать в ЛНР. Фигуранты приехали к знакомому в станицу Казанскую в Ростовской области, где их задержали местные сотрудники полиции.

Позже стало известно, что Москве задержанный инспектор ГИБДД Дмитрий Бовтунов отпустил сбежавшего с места преступления Шахина Аббасова за 30 тыс. рублей. Люблинский суд приговорил его к 3,5 годам колонии.

Ранее родители заколотого байкера взыскали 100 млн рублей у семьи из Азербайджана.