В Госдуме оценили идею установить возраст молодого отца на уровне 45 лет

Депутат ГД Останина: назвала дискриминацией проект 45-летних молодых отцов
altanaka/Shutterstock/FOTODOM

Председатель комитета Государственной Думы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в интервью «Ридусу» прокомментировала региональный законопроект, внесенный губернатором Воронежской области Александром Гусевым, согласно которому максимальный возраст «молодого отца» определяется на уровне 45 лет — в то время как «молодой матерью» можно считать лишь женщину до 35 лет.

Парламентарий назвала такой подход «малопонятным», поскольку ни из документа, ни из пояснительной записки не понятно, на каких основаниях «продляется молодость» только отцам.

«Семья — это не только великовозрастный мужчина и молодая девушка. Бывают разновозрастные супружеские пары, в которых необязательно муж старше жены. Это выглядит как дискриминация в отношении женщин. В возрасте выхода на пенсию, например, такой разницы в десять лет между полами у нас нет», — сказала Останина.

Она добавила, что семейные пары с небольшой разницей в возрасте, как правило, получаются более крепкими.

До этого Останина заявила, что в настоящее время в Госдуме не рассматривают вариант повышения пошлины при разводах для россиян. По ее словам, многократное повышение пошлины при расторжении брака не помогло сократить число разводов.

Ранее в Госдуме предложили «зарплату» для родителя, воспитывающего детей.

