На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Финляндии осудили троих поляков, взрывавших банкоматы

В Финляндии суд приговорил к двум годам тюрьмы поляков, укравших €250 тысяч
true
true
true
close
Global Look Press

Окружной суд города Оулу в Финляндии вынес приговор трем гражданам Польши, которые взорвали несколько банкоматов на территории страны и украли из них €250 тысяч. Об этом сообщает портал Yle со ссылкой на решение инстанции.

Серия взрывов произошла в конце 2024-го и начале 2025 года. Отмечается, что €146 тысяч из общей суммы украденного правоохранителям так и не удалось найти.

Мужчины признали вину в содеянном, поэтому суд немного смягчил им приговор, но обязал полностью возместить нанесенный ущерб.

До этого сообщалось о происшествии на борту самолета в Финляндии, где поляк начал употреблять на борту пиво, купленное в аэропорту, и устроил дебош, когда у него отобрали спиртное.

Мужчина стал вести себя агрессивно: громко требовал вернуть напиток, отказался пристегивать ремень безопасности, бросал багаж в проход и угрожал членам экипажа.

Судья назначил ему штраф в размере €180.

Ранее сообщалось, что бывший командир ДШРГ «Русич», приговоренный в Финляндии к пожизненному сроку, попытался оспорить решение суда.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами