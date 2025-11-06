Словарь английского языка Collins назвал слово года

Словарь английского языка Collins, который издается в Британии, назвал термин «вайбкодинг» (vibe coding) словом 2025 года.

«Вайбкодинг — это использование искусственного интеллекта для помощи в написании компьютерного кода на основе описания задачи на естественном языке», — сказано в словаре.

Таким образом, человек говорит машине, какой результат хочет получить, вместо того, чтобы кропотливо писать код самостоятельно. Уточняется, что термин нашел широкое распространение далеко за пределами Кремниевой долины, отражая «более масштабный культурный сдвиг в сторону использования ИИ в повседневной жизни».

До этого сообщалось, что у англоязычных пользователей интернета в 2025 году стал популярным мем «шесть-семь». Многие считали эту фразу очередным бессмысленным набором слов и предрекали ей потерю актуальности через пару месяцев. Но выражение стало настолько популярным, что его признали словом 2025 года. Откуда взялся мем «шесть-семь», что он означает и почему так раздражает взрослое поколение — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Лабубу» и «слоняра» вошли в топ-40 главных слов 2025 года.