Экс-глава Минздрава Ростовской области вышла на свободу по УДО

Экс-министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская вышла из колонии. Ее освободили условно-досрочно, сообщил порталу 161.ru источник.

«Вышла по УДО, едет домой в Ростов», — сообщил собеседник портала.

Приговор Татьяне Быковской был вынесен в 2024 году. Ее признали виновной в превышении должностных полномочий при проведении госзакупок. На суде было установлено, что Быковская оказала помощь местной компании в получении контрактов. Экс-чиновницу отправили в колонию на 4,5 года.

В июне 2025 года портал Donday.ru сообщил, что трехэтажный дом Татьяны Быковской в поселке Рассвет продают за 85 млн рублей. Площадь здания составляет 600 квадратных метров. Помимо спален, внутри есть гостиная с камином, бильярдная, сауна с душевой и джакузи, оружейная и встроенный гараж. На опубликованных кадрах заметно, что ремонт дома выполнен в стиле барокко. В оформлении присутствуют эксклюзивные кованые элементы и много позолоченных деталей.

Отмечается, что дом был выставлен на продажу в 2023 году, но цена постоянно менялась. Изначально владельцы требовали за него 70 млн рублей, в мае стоимость поднялась до 120 млн. После этого объявление опубликовали на другой площадке с ценником 85 млн.

Ранее суд приговорил экс-полковника Минобороны за взятки при приемке продукции.

