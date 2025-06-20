Появились фото «дворца» осужденной ростовской чиновницы, который продают за 85 млн рублей

Недвижимость бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской выставлена на продажу. Об этом сообщает Donday.ru со ссылкой на сайт по продаже недвижимости.

Речь идет о трехэтажном доме со встроенным гаражом в поселке Рассвет, стоимость которого составляет 85 миллионов рублей. Дом был построен в 2017 году.

Площадь здания — 600 квадратных метров. Помимо спален, внутри есть гостиная с камином, бильярдная, сауна с душевой и джакузи, оружейная.

«Дом представлен в отличном состоянии, дорогостоящая отделка, все позиции привозные», — цитируют журналисты объявление.

На опубликованных кадрах заметно, что ремонт дома выполнен в стиле барокко. В оформлении присутствуют эксклюзивные кованые элементы и много позолоченных деталей.

Отмечается, что дом был выставлен на продажу в 2023 году, но цена постоянно менялась. Изначально владельцы требовали за него 70 млн рублей, в мае стоимость поднялась до 120 млн. После этого объявление опубликовали на другой площадке с ценником 85 млн.

Суд вынес Татьяне Быковской приговор в 2024 году. При проведении госзакупок глава минздрава региона превысила полномочия, оказав «помощь» местной компании в получении контрактов. Экс-чиновницу отправили в колонию на 4,5 лет.

Ранее экс-директора вуза в Красноярске обвинили в хищении.