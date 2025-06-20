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Появились фото «дворца» осужденной ростовской чиновницы, который продают за 85 млн рублей

Элитный дом экс-главы Минздрава Ростовской области продают за 85 млн рублей
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Недвижимость бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской выставлена на продажу. Об этом сообщает Donday.ru со ссылкой на сайт по продаже недвижимости.

Речь идет о трехэтажном доме со встроенным гаражом в поселке Рассвет, стоимость которого составляет 85 миллионов рублей. Дом был построен в 2017 году.

Площадь здания — 600 квадратных метров. Помимо спален, внутри есть гостиная с камином, бильярдная, сауна с душевой и джакузи, оружейная.

«Дом представлен в отличном состоянии, дорогостоящая отделка, все позиции привозные», — цитируют журналисты объявление.

На опубликованных кадрах заметно, что ремонт дома выполнен в стиле барокко. В оформлении присутствуют эксклюзивные кованые элементы и много позолоченных деталей.

Отмечается, что дом был выставлен на продажу в 2023 году, но цена постоянно менялась. Изначально владельцы требовали за него 70 млн рублей, в мае стоимость поднялась до 120 млн. После этого объявление опубликовали на другой площадке с ценником 85 млн.

Суд вынес Татьяне Быковской приговор в 2024 году. При проведении госзакупок глава минздрава региона превысила полномочия, оказав «помощь» местной компании в получении контрактов. Экс-чиновницу отправили в колонию на 4,5 лет.

Ранее экс-директора вуза в Красноярске обвинили в хищении.

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