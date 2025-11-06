РСТ предсказал финальный шаг Евросоюза в отношении российских туристов

Евросоюз продолжит туристическую эскалацию в отношении российских граждан. Следующим, финальным шагом станет полный отказ во въезде россиянам за исключением поездок по гуманитарным причинам или с целью посещения близких родственников. Однако сегодня до этого момента ещё далеко, заявил 360.ru эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), гендиректор VCP Travel Михаил Абасов.

«Финальной точкой в этой эскалации мог бы стать полный отказ от въезда российских туристов, однако такой сценарий представляется маловероятным в среднесрочной перспективе, поскольку он означал бы окончательный разрыв диалога между Европой и Россией, к чему ни одна из сторон пока не готова», — считает Абасов.

По сути, выдача шенгена россиянам уже давно отвечает объявленным ограничениям, поэтому пока ЕС принимает больше демонстрационные меры, отметил эксперт. По его словам, сегодня получение даже шестимесячной визы стало исключительным случаем, поэтому звучащие сегодня заявления особых изменений не повлекут. Так, если до пандемии ковида россиянам выдавали в среднем порядка 6 млн шенгенских виз, то к сегодняшнему дню это количество сократилось более чем в 10 раз.

Сейчас ЕС законодательно оформляет давно действующую практику, но оставляет за собой возможность манёвра на случай, если в будущем отношения с Россией нормализуются, заключил Абасов.

Напомним, Евросоюз готовит очередные изменения в визовой политике в отношении российских граждан – планируется сократить возможности для регулярных поездок в страны Шенгенской зоны и ужесточить контроль за перемещениями россиян внутри ЕС. Новый режим дополняет уже действующие ограничения, подробнее об этом – в материале «Газеты.Ru».

