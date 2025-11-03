Названа неожиданная и опасная причина боли в левом боку после тренировки

Врач Монахов: боль в левом боку после тренировки может быть травмой селезенки

После велопрогулки или тренировки боль в левом боку часто списывают на мышцы, хотя иногда причина серьезнее. Хирург Скандинавского Центра Здоровья Дмитрий Монахов рассказал «Газете.Ru», как даже незначительный удар в область подреберья может закончиться скрытой травмой селезенки и почему важно не откладывать обследование.

«Во время падения с велосипеда или при столкновении в спортзале твердая часть снаряда или тренажера приходится на левый бок и наносит точечный удар в область подреберья. Это может быть руль, торец перекладины, гриф штанги, край тренажера или стойка. Селезенка расположена под девятым — одиннадцатым ребрами и при сильном сжатии оказывается между предметом и реберно‑позвоночным каркасом», — объяснил он.

В результате удара возникает разрыв капсулы селезенки (внешней оболочки органа) или сосудов, формируется гематома и внутреннее кровотечение. Повреждение способно развиться не сразу: при резком торможении велосипеда, неудачном рывке снаряда или падении возникает сдвиг тканей, и кровотечение нарастает постепенно, симптомы появляются позже.

«Первичные обследования, включая осмотр, УЗИ или рентген без контраста, нередко не показывают патологию. Кровь может скапливаться под капсулой органа без свободной жидкости, из‑за чего результаты кажутся нормальными. Сосудистые осложнения, например псевдоаневризма (повреждение стенки сосуда с полостью, заполненной кровью) или микроразрывы, выявляются позже — через 12–24 часа. Золотым стандартом диагностики у стабильных пациентов остается КТ брюшной полости с внутривенным контрастом, которое помогает обнаружить даже небольшие повреждения», — рассказал он.

Тревожные признаки, которые должны насторожить: усиливающаяся боль в левом подреберье, слабость, головокружение, бледность, холодный пот, тошнота и учащенный пульс.

«Характерный сигнал — боль в левом плече, вызванная раздражением диафрагмы кровью (симптом Кера — отраженная боль в плече при скоплении крови под диафрагмой). При таких проявлениях нужно срочно обратиться за медицинской помощью», — предупредил врач.

Госпитализация требуется при нарастающей боли, обмороке, рвоте, падении давления, учащенном пульсе, мраморности кожи или боли в левом плече на вдохе. Особенно важно не ждать, если пациент принимает антикоагулянты (препараты, замедляющие свертывание крови) или антиагреганты (лекарства, предотвращающие склеивание тромбоцитов). В этих ситуациях кровотечение может усиливаться даже при небольшом ударе.

«При подозрении на травму селезенки врачи оценивают гемодинамику (показатели движения крови и стабильности кровообращения). Если состояние стабильное, выполняют КТ с контрастом, чтобы определить степень повреждения и наличие кровотечения. При нестабильных показателях проводят быстрое УЗИ и сразу принимают экстренные меры», — рассказал эксперт.

При легких повреждениях возможно щадящее лечение: наблюдение, контроль анализов и динамическое обследование. Если на КТ обнаружено активное кровотечение, проводят ангиоэмболизацию (малоинвазивное вмешательство для перекрытия сосуда и остановки кровотечения), что позволяет сохранить орган и избежать открытой операции.

«Когда развивается массивная кровопотеря, появляются признаки перитонита (воспаления брюшины — оболочки, покрывающей органы живота) или щадящее лечение не дает результата, выполняют хирургическое вмешательство. После удаления селезенки пациентам назначают вакцинацию против капсульных бактерий (микроорганизмов, окруженных плотной оболочкой, например пневмококков и менингококков) для профилактики инфекций», — предупредил эксперт.

По словам врача, риск выше у людей, принимающих препараты для разжижения крови, у пожилых, а также у пациентов с увеличенной селезенкой после инфекций. Повышенное внимание требуется и при сочетанных травмах живота. В таких случаях чаще назначают госпитализацию и повторные обследования. Восстановление после легких повреждений занимает несколько недель, при более тяжелых травмах — до нескольких месяцев. После эмболизации или операции период реабилитации (восстановления после болезни или хирургического вмешательства) увеличивается, но при своевременном лечении прогноз остается благоприятным.

«На велосипеде помогают защита корпуса, корректная посадка и плотный хват руля. При торможении лучше переносить вес назад и заранее снижать скорость. Не крепите на руле жесткие предметы, следите за заглушками на торцах и держите дистанцию от бордюров и стоек. В зале используйте страховку при работе со штангой, фиксируйте блины замками, не переносите гриф над животом без поддержки, держитесь на расстоянии от выступающих элементов тренажеров. Телефон и ключи не кладите в передние карманы, чтобы исключить точечный удар по левому подреберью», — резюмировал врач.

