Россиянам назвали неочевидный способ добиться хороших результатов от фитнеса

Добиться заметного прогресса и улучшить свое самочувствие, в том числе ментальное, в процессе фитнес-тренировок можно, если перестать гнаться за результатом, а сосредоточиться на осознанных занятиях. Важно не отслеживать малейшие изменения, а стараться находиться в настоящем моменте, получая удовольствие от спорта, а не воспринимать его только как инструмент достижения цели, выяснила Pravda.Ru у экспертов.

Отметим, что в осенне-зимний период рекомендуется пересмотреть подход к физическим нагрузкам. Как уточняет газета «Известия» со ссылкой на тренеров, в это время года кардионагрузки на открытом воздухе нужно дополнить или заменить силовыми занятиями в помещении, чтобы сохранить мышечную массу и ускорить обмен веществ. Рекомендуется заниматься в зале два-три раза в неделю, а при выборе занятий на улице обязательно использовать термобелье, многослойную одежду, специальную обувь.

Что касается осознанного подхода к спорту, то обычно люди строят фитнес-тренировки вокруг будущего результата, а не концентрируются на процессе, пояснили специалисты. Однако второй подход эффективнее, так как в этом случае человек перестает задаваться вопросом, когда он достигнет желаемой цифры на весах, а начинает задумываться о своих ощущениях здесь и сейчас. Это позволяет сделать тренировки более естественными, повысить внутреннюю мотивацию, а результат в любом случае придет как следствие, подчеркивают эксперты.

Для перехода к осознанному фитнесу они посоветовали выполнить несколько важных шагов. В первую очередь — это сосредоточенность на пути в спортзал. В этот момент важно остановить поток мыслей и постараться почувствовать, как ступни касаются земли, сосредоточиться на дыхании, на звуках вокруг. Это поможет переключить внимание на тело и настроиться на работу.

Второй шаг — это внимательная разминка, при которой важно отмечать, как на каждое движение реагируют мышцы, где появляется напряжение, где легкость и так далее. После этого следует сконцентрированно потренироваться, направляя внимание на дыхание, на количество движений, тренируя таким образом не только мышцы, но и ум.

Завершаться такая осознанная тренировка должна спокойной заминкой, при которой нужно растягивать мышцы и стараться почувствовать, как уходит напряжение.

По мнению специалистов, такой подход к тренировкам поможет сделать их не просто обязанностью, а способом побыть наедине с собой и позаботиться о своем здоровье. Со временем тело начнет стремиться к балансу, человек будет меньше переедать, быстрее восстанавливаться, нагрузки станут переноситься легче, заключили эксперты.

