Число жертв пожара в Сургуте выросло

Глава Сургута Слепов: число погибших при пожаре в городе выросло до восьми
МЧС РФ по ХМАО-Югре

Глава Сургута Максим Слепов сообщил в своем Telegram-канале о гибели мужчины, пострадавшего при пожаре в садоводческом обществе «Прибрежный-1».

Так, число жертв возгорания выросло до восьми.

Согласно сообщению Слепова, мужчина умер в больнице, куда он поступил с многочисленными ожогами.

Пожар произошел в ночь на 5 ноября 2025 года. По состоянию на утро среды было известно о семи погибших. Как сообщало МЧС России, спасатели при разборе конструкций загоревшегося двухэтажного дачного здания нашли тела трех взрослых и четырех детей без признаков жизни.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Устанавливаются обстоятельства, причины произошедшего и личности погибших. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

Ранее на юге Москвы жильцы хотели отравить тараканов и взорвали газовый баллон.

