Волгоградские власти отремонтируют поврежденную после атаки БПЛА многоэтажку

В Волгограде восстановят окна и стену в пострадавшей от атаки ВСУ многоэтажке

Муниципальные службы восстановят окна и балконы и часть стены 24-этажного дома в Кировском районе Волгограда, который был атакован украинским БПЛА. Об этом сообщает мэрия города в своем Telegram-канале.

В администрации города уточнили, что в настоящий момент коммунальные службы и управляющие компании обследуют жилые дома для составления общего реестра объектов, подлежащих восстановлению.

«Дома подключены ко всем ресурсам, включая отопление», — говорится в сообщении мэрии Волгограда.

Волгоград в ночь на 6 ноября подвергся массированной семичасовой атаке беспилотников ВСУ. В результате ударов БПЛА по многоэтажке один мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, а на территории промзоны из-за падения обломков дрона произошел пожар. Жители сообщили, что слышали более 30 взрывов.

На период обследования домов и ликвидации последствий атаки БПЛА на территории Кировского района в лицее №10 и школе №56 для жителей оперативно подготовили пункты временного размещения (ПВР), к пострадавшим от атаки домам были направлены муниципальные автобусы. Атаку на город назвали мощнейшей с начала специальной военной операции. Подробности читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что ПВО за ночь перехватили 75 украинских беспилотников.